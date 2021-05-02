有些人年紀大了，心智年齡卻不會跟著變，反而十分任性，只跟隨著自己的心情過活，運勢命理網站「星座說」分享，雙子座、射手座、天秤座、雙魚座及獅子座的人年紀越大越幼稚，內心就像個長不大的孩子，令人好氣又好笑。

▍1.雙子座

雙子座是超級好奇寶寶，生來就有著一顆想要探索全世界的心，他們的性格多變調皮，有時候還非常任性，心情也是說變就變，就像個長不大的小孩一樣，對任何事物都充滿好奇，都想親自去摸索跟了解。

▍2.射手座

射手座不論年紀多大，心理狀態永遠都還是像個孩子，他們最大的人生理念就是追求自由，總是認為自由萬歲，正是這種積極的心態，才能讓射手座一直活得很青春有活力。

▍3.天秤座

天秤座個性太單純，只要是任何違背天秤三觀的事情或是言論，他們都不會去理會，就算整個世界都已經充斥著各種複雜的思想，天秤依舊會一直保持著自己那顆純粹的心，就像孩子一樣傻的可愛。

▍4.雙魚座

雙魚座不管年紀多大，內心還是跟孩子一樣，充滿著各種浪漫因子及粉紅泡泡。雙魚座的幼稚最主要在於個性太天真，很容易相信別人，別人說什麼都很容易動搖，同時雙魚座也會期待有一天奇蹟會發生在自己身上。

▍5.獅子座

看似高冷難接近的獅子座其實很幼稚！但在幼稚的同時，還夾雜著些許獅子座本身帶有的霸道氣息，總讓人無法抗拒，別看獅子平時好像很有主見，有時卻會語出驚人說出一些很無厘頭的想法，讓人感到無奈又好笑。

(中時新聞網)