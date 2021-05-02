美國駐法國大使館4月30日邀請台灣駐法代表吳志中進入官邸交流，是1979年台美斷交以來首例。中國駐法使館今天在官網上發布，稱美方有關行為嚴重違反一個中國原則並且縱容「台獨」勢力。

中國駐法國大使館今天以發言人名義發布「就涉台問題答記者問」，對這項台美交流重申中方立場：「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。

這名發言人說，「美方有關行為嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，背棄了美方在『台灣問題』上向中方作出的嚴肅政治承諾，縱容了『台獨』勢力。」中方對此表示堅決反對。

這名發言人除了要求美方「立即停止任何形式的美台官方往來，停止利用台灣問題破壞中美兩國關係」，並指美方的「小動作」改變不了國際社會一個中國格局，更改變不了中國政府在台灣議題上的堅定立場。

4月30日，美國代理駐法國大使阿傑勒（Brian Aggeler）邀請駐法代表吳志中赴官邸午餐敘，此為1979年台美斷交以來首例。

阿傑勒在會中重申支持台灣參與國際組織，雙方將繼續深化交流，共同努力維持印太地區和平穩定。

駐法代表吳志中向中央社表示：「台灣與各國交流開始邁向正常化，中國不能再禁止我們與世界正常交流，」

美國國務院日前宣布鬆綁台美交往限制，並強烈鼓勵其政府各機關與台灣常態交往互動。美國駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）率先在1月11日邀請台灣駐荷蘭代表陳欣新前往大使館會面；4月30日，美國駐法代理大使邀請台灣駐法代表赴官邸會晤，也是美方以實際行動提升台美夥伴關係。（編輯：張淑伶/翟思嘉）1100502

(中央社)