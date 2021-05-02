台中市沙鹿區一對中年姐弟疑因憂鬱症接連輕生，家屬為求為求鄉里平安，在禮儀社建議下，預定今（2日）晚間7時30至9時30分舉辦送煞儀式「送肉粽」。送煞路線從沙鹿區四平街出發，終點在麗水港出海口，籲請生人迴避。

有民眾將送肉粽消息轉貼在臉書社團《沙鹿之美》，內文指出，2日晚上7時30分至9時30時，將進行送肉粽儀式，路線將由沙鹿區四平街，途經沙田路、向上路、西濱、臨港東路，並經過順福宮牌樓，最後送往麗水港出海口，盼請居民在該指定時段迴避。

據了解，送肉粽消息在鄰里傳開後，引起許多民眾反對的聲浪，許多人抗議正值尖峰時段，龍井區麗水里里長陳耀墩接獲許多投訴電話，在臉書上表示，已與葬儀社溝通，最終將路線調整成人煙較稀少的龍昌路（火力發電廠前），再前往出海口，不會經過人煙眾多的順福宮牌樓，降低民眾不安。

「送肉粽」儀式源於彰化沿海，當地人尊重自縊亡者，以細繩綁縛的「肉粽」暗喻，怨氣會附在繩結，除煞儀式就叫「送肉粽」，大多選在夜深人靜時舉行，通常法事一開始會先「跳鍾馗」作為開場。

也有一說認為「肉粽」指的並非死者靈魂，而是生前的怨恨，離世瞬間，痛苦意識交織在一起，累積為煞氣。習俗上認為輕生的人怨氣最重，會不斷「抓交替」，因此喪家舉辦除煞儀式，送走煞氣，才不會影響村莊平靜。

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