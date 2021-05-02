我國引進外籍家務工至今，家務工仍不受勞動法令保障，家務移工的薪資更僅約1.7萬，根據統計，家務移工的平均每日工時達10.4小時，都沒有休假的家務移工高達34.4％；台灣移工聯盟、移工、聲援團體等今(2)日於行政院前要求外籍家庭看護工要有勞動法令保障，政府立法規範才是保障移工權益的唯一方法。

根據勞動部統計，自1992年在就業服務法通過後開放外籍移工來台工作，截至今年3月底，在台移工人數共71萬3933人，其中有33％為無勞動法令保障的家務工。

2004年10月台灣移工聯盟聯盟首次向政府提出《家事服務法》草案，但勞動部未適時提出相對法案，導致法案在立院蒸發；2016年總統大選前，現任總統蔡英文曾向工鬥團體承諾「家事服務法一定會有所處理」；時任台大社工系教授、現任政務委員林萬億也說「我們主張應該要立法來保障，吵一下才會得到一點點的改善，這對外籍看護工是不公平的。」然而5年過去，家事服務法仍不見蹤影。

天主教會新竹教區移民及外勞服務中心主任劉曉櫻表示，根據勞動部在2020年1月發布的統計報告，家務移工的平均工時達10.4小時，都沒有休假的家務移工高達34.4％，家務移工在沒有勞動法令保障情況下，可能必須24小時待命、3年都沒有休假，在封閉場域中可能被指派做許可外的工作，甚至容易遭受性侵害、性騷擾。

劉曉櫻指出，台灣早已邁入高齡化社會多年，壓榨他國人廉價人力補足本地長照人力，終究不是問題的解方，只有政府建立完善的長照體系，給予看護工勞動法令保障，有好的勞動環境才能把人留住，被照顧者才能得到真正妥善的照護。

婦女新知基金會代表強調，要保障家務移工權益，民間版家事服務法要通過是不可或缺的，「我們當時既然做了引進外籍移工這個選擇，政府就該好好負責，透過人權立法，不分本外國籍，女性家務工都能得到相同的權益保障。」

(中時 )