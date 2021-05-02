前立委顏寬恒日前宣布，為了健康陪伴小孫女長大，三個月要減下10公斤，而他也說到做到，持續透過臉書分享體重變化，讓全民監督他減肥狀況。5月1日適逢勞動節，顏寬恒在臉書貼出健身照片，並透露最新體重。

顏寬恒4月26日在臉書表示，減肥是男人永遠的天職，只是男人常常鬆懈，所以男人們要彼此互相幫助互相監督。他說，遇到了在減肥路上的好夥伴—網紅含羞草日記的草爺，於是兩人決定「插賭」。

草爺放話，5月6日前要減到90公斤，成功減重就變帥，沒有成功就當顏寬恒一天的助理。顏寬恒則說，6月26日前要減重10公斤，如果成功，草爺就發1000份雞排，讓大家一起變胖；如果他失敗，就發2000份雞排。

顏寬恒在臉書PO出健身照片，喊話「型男寬恒積極製造中」。（圖／摘自顏寬恒臉書）

顏寬恒下定決心減肥，昨（1）日他在臉書PO出健身照片，一旁疑似還有教練幫忙調整姿勢。顏寬恒除了住大家勞動節快樂外，自己則是運動不勞動，並回報最新體重：87.1公斤，喊話「型男寬恒積極製造中」「寬恒手很痠但寬恒不說」。

網友見狀也紛紛留言幫他加油打氣，表示「身體力行說到做到，真男人」「寬恒哥好Man」「草爺輸定了」，也有人提醒他，千萬不要瘦太多了，心肺功能良好即可，「壯壯的沒有問題的」，身體健康最重要。

(中時新聞網)