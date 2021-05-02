坊間一直流傳「中油的油比較純」的說法，近日一名網友表示，過去許多車主賣車時都會標榜，「車子只加中油」來提高價錢，他也表示機車若加中油，騎在路上真的順很多，對此，引發網友熱烈討論，紛紛認同關鍵在於直營及民營，但也有人認為汽油本身就是混合物，很難定義純不純。

原PO日前於PTT八卦板上發文指出，有個長期流傳的都市傳說「中油的油比較純」，再加上過去看到不少賣車的車主及車行都會標榜「車子一路上都加中油」，藉此抬高售價。原PO進一步分享個人經驗說，以前騎機車時，用力催油門會有頓挫的感覺，自從聽了伯父的建議，改加中油後，沒想到竟然順暢許多，他好奇詢問「難道民營加油站進的都是低價油？」

貼文曝光後，不少網友也有同感表示，「關鍵在直營」、「有幾年加民營的油，會積碳熄火，清完油路以後全部加中油」、「認真說，比較後真的加中油，且還要直營的」、「加中油最好是以直營為主，直營的比較不會亂來」、「拿老車來比最明顯，直營的不太會放屁、加盟的一回油就蹦」。

另外也有網友認為，「油品」很難定義純不純，因為汽油本身就是混合物。事實上，2018年中油公司曾發生95無鉛汽油出包，經追查後發現，桃園煉油廠供應品質不穩，恐造成儀表板失準，影響全台579個加油站、約20萬車次受影響。

(中時新聞網)