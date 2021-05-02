台北市長柯文哲2日質疑民進黨能源政策，不滿民進黨對於減煤、增氣、展綠、非核的轉型目標，未向人民說明如果到時候做不到要怎麼處理，甚至沒說清楚電價將上漲。

民眾黨今舉辦未來能源轉型研討會，柯文哲致詞時盤點民進黨能源轉型目標，包括減煤、增氣、展綠、非核，2025年燃煤降到30％，燃氣增加到50％，再生能源增加到20％，核能要全部停止，離2025年剩4年，再生能源的裝置容量是5.8％，4年內要增至20％，他質疑看不到民進黨政府在期程上到底是長什麼樣子，如果到時候做不到要怎麼處理。

柯文哲表示，使用天燃氣發電雖然是比較乾淨，但還是會產生二氧化碳，就全世界零碳排放的目標，起初我們制定2030年減25％、2050減50％，現在看起來全世界的趨勢是零碳排放，慢慢碳關稅的做法一定會出現，台灣只是地球村一份子，沒辦法獨立於世界之外，台灣是相當貿易導向的國家，當歐美國家用碳關稅概念處理時，我們要怎麼應付？

他指出，使用天燃氣發電比較乾淨，但價格是差0.8元，當以燒煤改為燒天燃氣發電，電費將會上漲，民進黨政府根本沒有向民眾說明講清楚電價是會上漲的。

柯文哲還提到，台灣用電不是很均勻，如果用智慧電表、差別費率加上智慧電網，「削峰填谷」就很容易實現，但奇怪過去20年來沒看過政府處理。

他說，同樣的藻礁也是一個題目，如果核一、二、三不延役，核四不蓋，天燃氣發電要占50％，藻礁就變成不得不的選擇，可是要問為什麼民進黨政府要把台灣人民逼到走投無路，

柯認為，台積電當然是護國神山，但的確是高耗電、耗水產業，當然也很努力節水、節電，可是比起其他產業還是相當耗水電，要把台積電留在台灣，整個產業配比就是大問題，因為工業用電占掉用電量的一半。

(中時 )