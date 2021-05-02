46歲港星孫佳君曾演出多部周星馳電影而聞名，而她最讓外界印象深刻的是，和香港已故地產界傳奇羅兆輝的一段情，羅兆輝生前多次爆料自己和女星的性史，狂誇孫佳君是他最愛女友，大讚「身材好棒，可惜胸大無腦」，如今已是單親媽媽的她，仍保養得宜，身材一如既往地火辣。

孫佳君近來雖作品不多，但仍不時會在社群網站分享近況，46歲的她駐顏有術，不僅仍保持緊緻無瑕疵肌膚，身材更是不輸年輕人，四肢纖細、小腹無贅肉，完全看不出已是孩子的媽。

孫佳君46歲仍保養得宜。(圖／翻攝自微博)

孫佳君一如既往地維持性感身材。(圖／翻攝自微博)

曾獲得新加坡小姐冠軍的孫佳君，因在周星馳電影《百變金剛》（港譯：百變星君）中的演出，讓她成為性感女神，之後她也大多扮演性感美豔的角色，不過她最讓外界印象深刻的是情史。

孫佳君和周星馳傳過緋聞，而與曾擁有20億港元身家、香港「地產神童」羅兆輝的一段情更是有名，據悉男方對她一見鍾情，甚至為了她不惜和妻子離婚，不過在羅兆輝遭遇97金融風暴時，孫佳君卻與他分手。

而之後羅兆輝多次爆料自己和女星的性史，甚至公開和孫佳君的私密照，如兩人貼臉舌吻、孫佳君的泡澡浴照等，羅兆輝甚至稱孫佳君是他最愛的女友，狂誇她「身材好棒，可惜胸大無腦」。

對此孫佳君不但不介意，還坦然面對，並出言維護羅兆輝是好朋友，不過因為此爆料，也影響她的演藝事業，後來她在2003年暫別香港回到新加坡，並為富商男友劉貴喬生下2子，但兩人沒正式登記結婚，之後傳出孫佳君在豪宅受到劉貴橋毒打家暴，兩人一度對簿公堂，最後和解，2013年她復出演藝圈，雖然成績平平，但她似乎很滿意目前生活。

(中時新聞網)