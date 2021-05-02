78歲林劉貴媛獲選模範母親代表。（市議員邱素貞提供／陳淑芬台中傳真）

溫馨5月母親節，中市南區今天舉辦模範母親表揚，78歲鄰長林劉貴媛獲選模範母親代表，她雖然只有國小學歷，但自1967年經營書店近40年，好學飽讀書籍至今不倦，照顧公婆至孝、養育3名子女有成，熱心公益服務鄰里。她表示，從閱讀中發現，給孩子最好的「財富」就是「教育」，那是一種力量，再窮不能窮教育。

台中市南區公所2日舉行110年模範母親表揚活動，表揚包括國光里林劉貴媛等26位模範母親，國光里林劉貴媛等26位模範母親接受表揚，最年長的為樹義里的江黃足，今年96歲；最年輕的是江川里的李娥，今年60歲。

市議員邱素貞與國光里長陳雅惠合贈「慧慈賢淑」木匾、分送康乃馨給模範母親，以身為阿嬤的邱素貞還獻唱「阿母的手」致意，現場氣氛溫馨。邱素貞表示，每位模範母親的故事都很感人，不但要照顧家庭，職業婦女還要是身兼事業工作的責任，無私付出令人感佩。

林劉貴媛回憶說，她在1967年結婚，夫妻在南區台中路開設永昌書局銷售圖書、文具及禮品等，初期生意清淡日不敷出，雖生活艱困仍咬牙苦撐，經過5年的努力打拚，書店生意及生活才趨穩定。因公婆臥病長達12年，她把屎把尿照顧公婆，操持家務、教育小孩，還要照顧書店生意，每天忙到昏天暗地，不知生活滋味。

雖然書店在2003年結束營業，但與書結緣近40年的林劉貴媛早已養成閱讀的好習慣，至今仍常買書、看書，樂在書香中。她說，從閱讀中發現，給孩子最好的「財富」，就是「教育」，讓孩子受「教育」，是一種力量，有助未來謀生道路更寬廣，無論家境如何，都要讓小孩受教育，「再苦不能苦小孩，再窮不能窮教育」。

國光里長陳雅惠指出，林劉貴媛為人和善，熱心公益，只要發現里民有需要幫忙的地方，都馬上通報里長處理，目前為國光里鄰長；她的3名子女均受良好教育，工作認真服務社會，家庭和睦美滿，獲選模範母親，實至名歸。

此外，現年96歲的江黃足，不曾受過教育，婚後與丈夫靠打零工維生，生活雖相當貧困與艱辛，卻相當重視家庭教育，平常教育孩子要有善良的心，要懂得尊重也包容別人。

(中時 )