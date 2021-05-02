華航機師染疫案如雪球般愈滾愈大，文化大學今稍早證實，校內一名學生曾在諾富特打工，校長徐興慶緊急召開防疫會議後，已掌握該生出入的教室、餐廳等地，並將曾與該生近距離接觸的同學妥善安排、進行自主健康管理；為保障學生受教權益，他們修習的相關課程將採網路教學，並進行全校大消毒。

(中時新聞網)