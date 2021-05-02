文化1學生曾到諾富特打工 校方緊急大消毒 12:352021/05/02 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華航機師染疫案如雪球般愈滾愈大，文化大學今稍早證實，校內一名學生曾在諾富特打工，校長徐興慶緊急召開防疫會議後，已掌握該生出入的教室、餐廳等地，並將曾與該生近距離接觸的同學妥善安排、進行自主健康管理；為保障學生受教權益，他們修習的相關課程將採網路教學，並進行全校大消毒。 (中時新聞網) #文化大學 #學生 #緊急 #大消毒 #該生 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 易致災梅雨季來襲 2波鋒面接力 全台有雨時間曝 - 生活 「2小時1200」諾富特員工做半套為何只待1小時 全場笑翻莊人祥這麼說 - 生活 停水2天卻等不到水洗澡 台中女痛批鄰居出自私奧步 - 生活 「媽一直要我去台積電」台大妹曝拒絕理由 網一面倒力挺 - 生活 接送諾富特員工 遊覽車司機發燒 檢驗結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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