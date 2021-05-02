印度疫情失控，外交部今天表示，目前掌握到有11位旅居印度的國人確診，對不幸病逝的楊姓台籍幹部，駐印度代表處將協助處理所需文件證明及家人辦理後事等事宜，另10人現仍在居家隔離中。我駐處也已主動向台商會等旅居的100多人表達關心，並提供防疫及施打疫苗等相關資訊，隨時提供必要協助。

印度第二波疫情急遽惡化，單日新增確診病例破40萬例，許多醫院因短缺氧氣、呼吸器、病床等醫療物資，導致死亡率激增。

外交部副發言人崔靜麟表示，印度第二波疫情來勢洶洶，外交部一直密切關注疫情發展，目前駐印度代表處掌握到有11位旅居印度台人確診，其中住院治療的楊姓台籍幹部於5月1日下午不幸病逝，另外10人現仍在居家隔離中。

他說，駐印度代表處前幾天曾派員前往醫院探視這位楊姓台籍幹部，其所屬公司已跟他的家人聯繫，駐印度代表處將協助辦理所需文件證明，全力協助楊姓台籍幹部家人辦理後事相關事宜。

政府首批援助印度緊急醫療救援物資也已由華航貨機運抵德里國際機場。崔靜麟指出，我駐印度代表處及駐清奈辦事處均已積極強化防疫措施，以確保駐處職員安全，連日來更主動向德里、孟買、清奈及加爾各答等地台商會、僑胞及華語教師約100多人表達關心，並提供防疫及施打疫苗等相關資訊，隨時提供必要協助。

(中時 )