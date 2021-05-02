台北市長柯文哲2日出席民眾黨舉辦未來能源轉型研討會，面對萊豬議題，他不滿表示，當時看到立法院為萊豬要杯葛12次就覺得很奇怪，這也是對國民兩黨最大指控，「你們根本不是要解決問題，只是在訴諸民粹，在做政治動員，讓這個國家更混亂，然後謀取政黨利益。」

柯文哲出席研討會致詞時指出，關於萊豬議題，一開始就主張「源頭管理、明白標示」，萊克多巴胺在所有瘦肉精內不是最便宜的，只是因為代謝半衰期最短，大概在血中每4小時濃度就減一半，餵食萊劑的豬隻在屠殺前停止餵食3天，濃度會降得相當低，台灣做為購買者，一定有辦法可以要求生產端做到，停止3天餵食萊劑飼料並給予特別貨號，用科學態度處理。

不過，柯文哲表示，當時看到立法院為萊豬要杯葛12次，就覺得很奇怪，這也是對國民兩黨最大指控，「你們根本不是要解決問題，只是在訴諸民粹，在做政治動員，讓這個國家更混亂，然後謀取政黨利益。」

話鋒一轉，柯文哲說，今早會議前，上網看一下發現前瞻計畫水環境改善，看到數字說要花2508億，第一期1100億，花了1100億怎麼現在還會發生「供四停二」狀況，到底怎麼一回事，講到最後，面對問題是解決問題的第一步，公投題目縱然有價值選取決擇，更重要的是做一個決定後面怎麼善後，才是我們很想知道的。

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(中時 )