萬和宮董事長蕭清杰，祝福媽祖契子女平安健康。（陳世宗攝）

農曆3月21日萬和宮媽祖的契子女返宮幫媽祖祝壽！每年契父母聖誕或廟會節慶時，「契子女」都返廟祭拜並換「絭」的紅紗線，直到滿16歲成人為止。南屯區萬和宮董事長蕭清節說，上千名未滿週歲及尚在襁褓的稚齡幼童或學齡前孩童，回到萬和宮祈求媽祖娘娘保佑平安健康長大。

今天上午萬和宮與平常不太一樣，包括出生數個月、剛滿週歲、學齡前幼童的上千名媽祖契子女成主角，上千名未滿週歲及尚在襁褓的稚齡幼童或學齡前孩童，由父母或爺爺、奶奶陪伴到萬和宮，更換平安符的紅紗線；品嘗廟方準備的熱騰騰的八寶粥及湯圓，廟還贈送夀桃及夀麵保佑平安、長夀。

蕭清杰說，所謂契子女就是與神明訂定契約，請神明收為契子女（義子或義女），擔任孩子成年前的守護神，祈求幫忙照顧，庇佑平安、順利長大成人；依習俗每年契父母聖誕或廟會節慶時，「契子女」會返廟祭拜並換「絭」（音同眷，銅錢穿紅紗線）的紅紗線，直到滿16歲成人為止。

萬和宮從民國96年辦理媽祖契子女登記，並自隔年起於媽祖聖誕前夕的農曆3月21日，舉辦回宮祝夀植福活動，請契子女為媽祖娘娘祝夀，祈求保佑平安長大；當年有150人，至去年登記為媽祖的契子女總人數增為 4925人，14年來人數成長30倍有餘，未滿16歲回宮參拜總人數則為3879人。

廟方指出，小朋友個個睜大眼睛，東張西望，有些還不時把玩紅紗線，模樣相當可愛逗趣。市議會前秘書長洪鴻壌伉儷帶著孫子瑋祐，參加萬和宮媽祖契子女祈福會，覺得很開心；民國103年出生的王小弟，歡喜領壽桃及麵線。王媽媽說，每個月都會來萬和宮拜拜。

萬和宮供應的熱騰騰八寶粥及湯圓，很受小朋友們喜歡。（陳世宗攝）

萬和宮契子女回宮祈福會，蕭董事長與契子女、家長合影。（陳世宗攝）

萬和宮媽祖契子女，虔誠祈福。（陳世宗攝）

萬和宮契子女回宮祈福，準備的福圓。（陳世宗攝）

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