民進黨台北市黨部評議委員會召開臨時會議，完成相關程序後通過開除疑涉毒黨員趙介佑黨籍。主委吳怡農今天凌晨發文談及此事說，自己會更加虛心檢討，競競業業繼續前進。

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民進黨台北市黨部評委會通過臨時動議，於昨晚決議開除趙介佑黨籍，並選出新任評委會召集人林萬賀。

對此，吳怡農今天凌晨於臉書發文表示，原任評委會召集人趙映光5月1日晚間請辭評委會召集人，自己也召開臨時評委會，遞補評委並選出新的召集人；此外，趙映光同時也替趙介佑向評委會遞交切結書，放棄「處分前3日收到通知」的抗辯及相關追訴權。

他說，收到這上述文件後，評委會全員一致通過「完成程序，將趙介佑開除黨籍」。

吳怡農指出，他在事發第一時間就召開臨時執委會，並於4月29日當天就一致決議要開除趙介佑，但民進黨為民主政黨，開除黨員黨籍須依照程序。

昨晚所有人都樂見趙介佑放棄其抗辯權，讓除名程序儘早生效，吳怡農說，處理速度或許沒許多人所期待的快速，讓大家憂心了。

他表示，為避免類似事情再發生，自己近期主動聯繫中央黨部，每日的溝通都不曾中斷，必須痛定思痛將此事作為改革契機，未來將致力3件事。

首先，委請專業法律顧問，重新檢討入黨流程，慎重審查每份入黨申請書。民進黨從不允許黑道勢力介入黨務，特別是透過不當人頭黨員。我們會跟黨中央一起研擬更完善制度。

其次，針對極少數違反黨規、違反排黑條款的黨員，依黨規盡速處分。

最後，鼓勵更多具有理想的年輕人入黨，共同為台灣未來努力。

吳怡農表示，趙介佑案只是一個個案，在台北市還有2萬5000名正直、正派的黨員，民進黨並不完美，但遇到問題會反省、改正，自己身為主委，在此事會更加虛心檢討，競競業業繼續前進，也請大家繼續給予監督和建議。（編輯：方沛清）1100502

(中央社)