位在太魯閣國家公園內的砂卡礑步道延砂卡礑溪而行，從入口到盡頭三間屋全長4.1公里。（羅亦晽攝）

砂卡礑步道途中伴隨峻秀峽谷，清澈溪水、蓊鬱森林，及像千層蛋糕般層層分明的岩石「褶皺」。（羅亦晽攝）

砂卡礑步道平緩好走，是不少民眾踏青首選。（羅亦晽攝）

太魯閣國家公園內有許多步道，其中砂卡礑步道平緩好走，途中又能一飽峽谷、溪流、岩石褶皺之眼福，是不少民眾健行首選，由於步道正進行護欄更新工程而封閉，原訂上月底完工，但下邊坡多處塌陷，工期延宕，預計封閉至14日後才會再開放。

太魯閣國家公園管理處日前為加強遊客安全及提升遊憩品質，4月起在砂卡礑步道施工更換步道前段261公尺長的護欄，施工期間步道暫時封閉，工程原訂到上月底，但工區突遇不可抗力因素，造成下邊坡多處塌陷。

太管處表示，由於坍塌導致路幅較小，工人施工不易，考量公共安全，步道將持續封閉到5月14日，建議遊客轉往小錐麓步道或其他步道，若步道封閉措施因天候影響需再延長或改變，會再另行公告。

砂卡礑步道海拔約60米，延砂卡礑溪而行，從入口到盡頭三間屋全長4.1公里，途中伴隨峻秀峽谷，清澈溪水、蓊鬱森林，及像千層蛋糕般層層分明的岩石「褶皺」，加上每年4月底到5月初，步道旁有幾株高大的油桐樹，盛開滿樹雪白的花朵，落花鋪滿步道，頗富詩情畫意。

除了自然景觀外，距砂卡礑步道入口約1.5公里處的五間屋及盡頭的三間屋，曾是太魯閣族人的聚落，加上沿線還保有日據時期，日本人發展立霧溪的水力發電檢查所建立的哨舊址、大水管及攔砂壩等，亦增添不少人文氣息。

(中時 )