開心買房交屋，才發現鄰居家大門改了擋死自家門口！一名女子抱怨，鄰居在變更房子格局時將大門改成向外開，不巧的是她家與鄰居家呈90度，若鄰居大門敞開，她們家門就只剩1/4可以進出，讓她崩潰房子都買了，未來該怎麼辦？

一名女網友4月26日在臉書「買房知識家（A你的Q）」指出，她買的新房最近剛交屋，是電梯大樓，入住卻發現鄰居家在變更格局時，將大門改成向外開，疑似是為了增加自家的使用空間，導致鄰居一開門，女網友家的大門就會被擋住3/4，人很難進出，讓原PO不曉得該怎麼辦，質疑鄰居這樣做合法嗎？「難道我也改向外開？」

對此，網友紛紛留言：「好怪哦，建商居然同意這樣變更」、「門怎會靠這麼近？」、「地震時是要等隔壁跑出去，再換你們嗎？」、「建商居然同意喔，這住戶真自私」，建議原PO與鄰居溝通一下，「請鄰居改左開吧，直接跟他講你這樣開擋住我家的出入了」、「相信鄰居會願意改的，萬一開門撞傷你們，他就要吃官司了」。

有專業網友指出，「走道屬於公設，可以跟大樓管委會講，萬一發生意外這樣阻礙逃生路線，可以舉發請他們把門改成內開」、「錯誤示範的建商，這是不應允許的變更，容易造成客戶鄰房糾紛，若與使用執照竣工圖不同，可直接找政府建管單位申訴」。

(中時新聞網)