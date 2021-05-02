台灣移工聯盟2日在行政院前舉行「我要家服法！移工五一與母親節行動」記者會，要求蔡政府將「家事服務法」立法，保障家事勞工的勞動權益。（陳君瑋攝）

外籍家務移工引進至今仍不受勞動法令保障，台灣移工聯盟、移工團體今(2)日再上街頭要求政府訂定《家事服務法》；勞動部回應，受僱於個人的家事勞工，因工作型態、工作時間、休息時間與受僱於事業單位的勞工明顯不同，無法適用現行勞動基準法，各界對於相關規範內容難有具體共識，推動專法上亦有困難。

針對移工團體要求政府訂定《家事服務法》保障家務移工權益，勞動部表示，受僱於個人的家事勞工，在工作型態、工作時間、休息時間與受僱事業單位勞工明顯不同，無法適用現行勞動基準法，也因為家事勞工工作場所主要於家庭內，工作時間與休息時間不易釐清，且各界對於相關規範內容難有具體共識，推動專法亦有困難之處。

勞動部指出，《就業服務法》已規定移工來台前應與雇主簽訂書面勞動契約，該勞動契約須經移工來源國驗證，雇主必須依約辦理。勞動契約所約定之事項已包含雇主應提供足夠休息時間、每7天應給1天休假、薪資金額及給付、意外事故保險等，並有就業服務法及相關法令的保障。

勞動部強調，雇主若未全額給付移工薪資，主管機關得限期令其給付，或依法裁處新台幣6萬元以上30萬元以下之罰鍰，並將廢止雇主之招募許可及聘僱許可之一部或全部；另外立法院甫通過的《勞工職業災害保險及保護法》，已將家事移工納入適用範圍。

勞動部也已協調衛福部擴大放寬聘僱外籍看護工家庭使用喘息服務資格，自109年12月1日起聘僱外籍家庭看護工失能者，經評估長照需求等級為2至8級者，如移工短期休假均可申請喘息服務，費用由就業安定基金補助1／2。

台灣移工聯盟2日在行政院前舉行「我要家服法！移工五一與母親節行動」記者會，要求蔡政府將「家事服務法」立法，保障家事勞工的勞動權益。（陳君瑋攝）

台灣移工聯盟2日在行政院前舉行「我要家服法！移工五一與母親節行動」記者會，要求蔡政府將「家事服務法」立法，保障家事勞工的勞動權益。（陳君瑋攝）

台灣移工聯盟2日在行政院前舉行「我要家服法！移工五一與母親節行動」記者會，要求蔡政府將「家事服務法」立法，保障家事勞工的勞動權益。（陳君瑋攝）

台灣移工聯盟2日在行政院前舉行「我要家服法！移工五一與母親節行動」記者會，要求蔡政府將「家事服務法」立法，保障家事勞工的勞動權益。（陳君瑋攝）

台灣移工聯盟2日在行政院前舉行「我要家服法！移工五一與母親節行動」記者會，要求蔡政府將「家事服務法」立法，保障家事勞工的勞動權益。（陳君瑋攝）

台灣移工聯盟2日在行政院前舉行「我要家服法！移工五一與母親節行動」記者會，要求蔡政府將「家事服務法」立法，保障家事勞工的勞動權益。（陳君瑋攝）

(中時 )