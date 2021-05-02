今年統一入學測驗，四技二專於今日進行第二天的考試，第一節考專業科目(二)，應考人數為 7萬0525人，缺考人數為4525人，缺考率為 6.42％，相較於去年6.04％增加0.38個百分點；第二節考數學，應考人數為8萬8310人，缺考人數為5381人，缺考率為6.09％，相較於去年 5.73％增加0.36個百分點。

至於二技今天則是進行第一天的考試，第一節考科為國文，應考人數7866人，缺考人數458 人，缺考率為5.82％，相較於去年4.77％增加 1.05個百分點；第二節考英文，應考人數7866 人，缺考人數456人，缺考率為5.8％，相較於去年5.04％增加 0.76個百分點。

技專校院入學測驗中心表示，今天各區氣候晴朗，全國各地考區考生進場及應試秩序良好，無特殊事故回報。上午考試新增發燒或呼吸道症狀考生1名，兩日考試累計共啟用防疫試場2 人、具獨立出入口、動線與棟距的隔離試場居家檢疫1人、自主健康管理2人（含居家檢疫期滿轉自主管理者1人、申請自主健康管理者 1 人）。

全國高級中等學校教育產業工會解析指出，電機與電子群資電類-專業科目(二)試題難易度適中，除電子學實習偏重於觀念與計算較為遺憾外，其他對實務操作熟悉及生活應用上的資訊技術熟練高的學生較有利數位邏輯理論部分難易度中間偏易，各章節的題數分配恰當。

全中教指出，電機與電子群資電類-專業科目(二)，數位邏輯實習測驗題型比較靈活，需要有實際操作經驗，例如第17題，整體難易度偏難。電子學實習試題難易適中，題型描述詳盡易懂。計算機概論整體題目內容架構完整，程式設計兩題、硬體兩題、網路概論一題，其他皆偏向生活應用的資訊技術。

至於機械群-專業科目（二）試題，全中教說，除機械製造科難度較高外，整體試題難易度適中實習缺少加工步驟題，對重視「實務技能」的技職教育而言為一打擊。

全中教表示，機械群-專業科目（二）試題，機械製造考了13題，技術型高中「機械製造」課程標準有13單元。每一單元皆有題目出現，每一單元皆一題。考試科目、題數、題號、配分皆非常恰當，但整體鑑別度不佳，少部分試題太難、選項較細，學生作答困難，鑑別度恐不足。

(中時 )