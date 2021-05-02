郭元瑾在母親節前夕，特別致送每位受獎同學的父母親拌手禮。(國民黨台中市黨部提供)

愛與關懷慶祝母親節，國民黨中市黨部頒發獎助學金。(國民黨台中市黨部提供)

「減不能減教育、苦不能苦孩子」。國民黨台中市黨部及台中市民眾服務社，於2日母親節前夕，舉辦頒發109學年度第二學期獎助學金。台中市八區總共有44所國小5、6年級共74位同學和25所國中132位同學受獎，總金額達75萬元，對家境清寒的家庭是母親節前的小確幸。

台中市民眾服務社理事長郭元瑾，現任忠興織造廠股份有限公司董事長，有感於新冠病毒疫情蔓延，眾多企業面臨關廠的窘境，造成勞工失業影響 家庭收入；聯合台中市善心的企業家募集獎助學金，發揮「人溺己溺、人飢己飢」的大愛理想。

郭元瑾在母親節前夕，特別致送每位受獎同學的父母親拌手禮，包含 惠中寺的有機蘿蔔糕2盒、向陽房的母親節蛋糕、香菇肉粽10粒、防疫口罩1盒，祝賀每位受獎同學的家長「母親節快樂」，全場活動氣氛輕鬆不失隆重，讓受獎同學及家長過了一個不一樣的母親節。

頒發活動假中國國民黨台中市黨部舉行，中國國民黨主席江啟臣、台中市黨部主委林敏霖（博愛基金會董事長）、中華文化創意產業發展經貿交流協會理事長郭元瑾、世界華人工商婦女企管協會華鳳分會張玉璿會長、向日葵社會福利慈善事業基金會陳俗蓉董事長及各贊助企業的負責人、社團會長、理事長、社會熱心人士30餘人共襄盛舉。

中市教育局副局長葉俊傑代表盧市長到場致意，勉勵同學們要敦品勵學，在社會上發光發熱。

(中時 )