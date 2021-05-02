日前有網紅po文感謝男女純友誼，卻被說男方根本是「工具人王者」，掀起熱議，加上美國CIA最新報告顯示台灣生育率是全球倒數第一，讓眾人不禁思考結婚生子的各種條件與處境，而知名作家兼兩性專家苦苓，公開po文讚頌嫁給理科男的6好處，網友看了直呼神準，每一條都命中。

日前台灣社會掀起「工具人」與「生育率」討論潮，鄉民女神潔哥就曾說自己是機械系出身，外傳身為女生來唸理工科很吃香，但她以自身經歷表示並非都是如此，直言「真她X的大錯特錯！工具人也是會看對象的好嗎！」。

而聊到生育率話題，許多女網友都認為當今社會仍對想生子或已生子的女性有著各種歧視、不公平對待，根本反催生，已當媽的潔哥也認同，分享了自已某次帶女兒出門，因為沒有育嬰室，所以她躲到公廁角落給孩子換尿布，卻被近來上廁所的阿婆怒罵「擋路」，但她只能吞下無奈，真切感受到社會對母嬰有些時候真的不太友善。

苦苓臉書發文。(翻攝自苦苓臉書)

而說到底，結婚率與出生率也是不可分割的關係，怎麼樣特質的男生，才會是人生的好伴侶？知名作家苦苓認為嫁給理工男，有6大好處，「不會頂嘴，反正他也講不過妳」、「不會亂跑，只要不上班、整天都賴在家裡打遊戲」、「不會劈腿，因為他會精算過：那樣划不來，他也賠不起」、「會修東西，你再也不用擔心電腦、電器出問題」、「會做粗活，只要你準確堅決的下命令」、「會保護你，幫你所有衝動的行為(尤其是瞎拼或者買基金)踩剎車」，還笑言，這是他身為「文科男」的身份，給女生的真心建議。

眾人看了直呼精準，「我是理工男，老婆說1-6項全部命中」、「也是娶理工女的好處」、「全部精準命中！理工男最高」，但當然並非所有理工科男生都是如此，甚至有理科女跳出來表示「不覺得如此都看人，理科女留」，還有人說理工男其實會敗家，而且都買高價3C。

(中時新聞網)