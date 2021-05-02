數千名巴西人今天走上街頭聲援右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro），完全無視於境內COVID-19疫情加劇；反政府派人士則選擇在線上舉行抗議活動。

法新社報導，今天在巴西利亞（Brasilia）、聖保羅（Sao Paulo）與里約熱內盧（Rio de Janeiro）都有集會，許多遊行人士高舉國旗，並將黃藍綠國旗色穿上身。

巴西的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已奪走40.3萬人性命，死亡人數高居全球第2，僅次於美國；波索納洛因此遭受廣泛批評，指他未更嚴肅因應疫情。

兩週前，波索納洛表示，會先等「人民表態」再「採取措施」來撤銷各地州長與市長的防疫限制令。

最近，波索納洛在電視專訪中說，軍隊「可能有朝一日會進駐街頭，以確保憲法獲得保障，民眾可以自由行動」。

他這席話今天似乎獲得數百名里約熱內盧民眾回應。他們在著名的柯帕加巴納海灘（Copacabana beach）群聚，揮舞標語要求「軍事介入」來擴大波索納洛的職權。

不只里約熱內盧，巴西今天各地的集會都看得到寫著「我授權波索納洛（派遣軍隊）」的標語。

相對之下，今天也有少數幾場反波索納洛抗議活動，但主要反對領袖們，無論是左派還是右派，參與的都是工會在社群媒體上籌辦的批判活動。

其中包括於2003至2010年掌權的前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。他說：「對我國勞工來說，今天一個是令人難過的勞動節，也是悼念40多萬COVID-19罹難者的一天，當中有許多是因為波索納洛政府拒絕購買提供給我國的疫苗而喪命。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100502

(中央社)