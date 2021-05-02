國民黨新北市議員葉元之今再爆料，接獲諾富特飯店另一員工爆料，專收檢疫客的諾富特飯店二館，其餐廳有供餐給飯店外的客人，這次確診名單中有一位就是在餐廳工作的員工，該名員工曾將他的憂心反映給衛福部長陳時中，但卻得到衛福部官式的回應，然後推給地方政府，就沒下文了。

諾富特飯店疫情蔓延，葉元之昨（1日）接獲諾富特飯店員工爆料，指出飯店管理有嚴重疏失，除將檢疫客與一般客混雜，檢疫客退房後，馬上又開放給一般客，飯店高層只顧賺錢，罔顧人命，引發社會輿論譁然。

葉元之今（2日）再度在臉書發文爆料，接獲諾富特飯店另一員工爆料，專收檢疫客的諾富特飯店二館，其餐廳有供餐給飯店外的客人，例如1，2航站的華航貴賓室餐點，甚至桃園美國學校也是他們客戶(合約至今年6月)。

以諾富特飯店二館來說，葉元之指出，廚房在B1，整棟住宿檢疫客的垃圾處理也在B1，而且，收檢疫客垃圾、床單、布巾的人員，跟供餐人員是使用同一部電梯，因飯店結構設計因素無法分流，這就有風險。

葉元之直言，「這次確診名單中有一位就是在餐廳工作的員工，正常來說他是最不可能接觸到確診者的，那他是怎麼被感染的呢？」如果再透過食物散播，更加恐怖。

諾富特飯店的問題，葉元之爆料，員工均很害怕，今年2月份時，該名員工曾將他的憂心反映給陳時中，但卻得到衛福部官式的回應，然後推給地方政府，就沒下文了。葉元之感嘆，「唉！侯友宜批指揮中心嚴重疏忽，結果被罵，所以我在這嘆氣就好。」

(中時新聞網)