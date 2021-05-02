全球新冠疫苗開打，各國與區域間也積極展開旅遊泡泡規劃，迎向疫後觀光市場，交通部國家風景區管理處為了將南投縣美饌佳餚推向世界，吸引更多觀光客到來，委由南投縣烹飪商業同業公會執行「日月潭觀光圈發展策略暨輔導培育計畫」，優化在地餐飲美食產業競爭力，評選出特色店家，設計友善多國語言菜單。

南投縣烹飪商業同業公會指出，依據交通部觀光局統計「來台旅客消費及動向調查」可知，南投縣國際觀光客以大陸、越南、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國與歐洲地區(德、英、法為主)，且超過50％以上來台旅客對台灣最深刻的印象是「美味佳餚」，再再顯示台灣美食對外籍人士的高度吸引力。

而發展美食觀光不但能高度提升旅遊目的地的競爭力，同時也是將在地品牌擴散延伸行銷的最佳機會，如埔里國宴餐廳的「百香果餅」、「紹興宣紙蔗香扣肉」，不僅是桌上佳餚，也是觀光客體驗美食後最愛的美味伴手禮。此外，在強調深度旅遊、精緻旅遊的趨勢下，旅客透過體驗各式美食的機會，能參與各式觀光慶典活動，更加融入於當地居民生活型態與社會文化。

南投縣烹飪商業同業公會盼透過飲食文化與觀光產業做聯結，讓在地特色飲食能變成推動觀光的要角，讓美食文化成為南投目的地意象，未來更可串連成主題式旅遊，旅客能在追尋美食的過程中，深度體驗南投縣觀光價值。

為具體落實，南投縣烹飪商業同業公會也辦理「日月精華，南投多語美食秀」徵選出南投縣在地美食亮點店家35家進行輔導，並協助店家建置多國語言菜單，以美食會友打造友善國際旅遊環境，讓國際觀光客快速、便利地享受南投縣美食。

目前正緊鑼密鼓協助店家進行菜色翻拍與菜單優化設計以提振餐廳用餐質感，更積極拍攝南投縣美食文化行銷宣傳影片，盼以此為依據擴大網路聲量擴大受眾吸引多元旅客。

(中時 )