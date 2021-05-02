2021年長三角生態綠色一體化發展示範區4月30日下午舉辦「五五購物節」開幕式暨「長三角地區異地異店線下7日無理由退換貨」服務承諾企業聯盟成立儀式。由上海、江蘇、浙江、安徽長三角三省一市的82家品牌企業共同宣告成立，長三角地區異地異店線下7日無理由退換貨服務承諾企業聯盟，合力打造消費權益有效保障的長三角滿意消費環境。

「無理由退貨」是指在商品沒有品質缺陷的情況下，為消費者提供更加優質的服務，讓利於消費者的行為。

根據一財網報導2019年以來，上海市積極推進線下零售企業展開「7日無理由退貨」服務承諾，贏得廣泛認可。目前，上海市參與商戶已拓展到約1.2萬家，涉及57個購物中心、43個大賣場、382個標超、13個連鎖品牌商、5個連鎖零售商。

從區域分佈來看，已全面覆蓋到全市16個區；從行業來看，在服裝鞋帽、家用電器、家裝傢俱等領域得到廣泛的回應，並拓展到部分食品、珠寶黃金飾品領域。

(旺報 )