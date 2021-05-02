過去一年大陸各地學區房價格跳價的事件屢屢出現，在一些大城市，出現學區房一夜動輒跳價數十萬元（人民幣，下同），甚至上百萬元的情況。大陸中共中央政治局上月底召開會議罕見提及「學區房」，強調堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，點名防止以學區房等名義炒作房價。多位業內專家分析直指，會在中央政治局會議提及學區房屬於比較罕見的一次。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進觀察，防止以學區房等名義炒作房價上升到中央層面，說明此類問題的嚴峻性，體現對學區房管控的導向；58安居客房產研究院分院院長張波也認為，接下來以學區房等名義炒作房價的行為將會被重點查處。

據中新網引述中國社科院財經戰略研究院住房大數據項目目組組長鄒琳華表示，近一年來的房價上漲，很多都是以學區房等概念炒作為先導，但基礎教育事關公平與國家長遠發展，不應該成為炒作對象。中原地產首席分析師張大偉也認為，2021年以來全大陸房市上漲，一二線城市以學區房作為導火線的普漲明顯出現。

(旺報 )