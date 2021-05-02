新竹市政府將推動「光復路綠門戶計畫」，規畫在清大街角設置廣場、降低校園圍牆、拆除建功路天橋、重建清大轉運站，同時打造1公里長綠廊。 （新竹市政府提供示意圖／陳育賢新竹傳真）

新竹市光復路是進出竹市、竹科、清大的重要門戶道路，為全面改善該區老舊景觀，市府將推動「光復路綠門戶計畫」，規畫在清大街角設置廣場、降低校園圍牆、拆除建功路天橋、重建清大轉運站，同時打造1公里長綠廊，提升「大學城門戶」景觀。

市長林智堅表示，公道五路與光復路是竹市兩大門戶，都是往返交流道重要通道，市府在去年完成公道五路迎賓景觀工程，今年4月再獲營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」核定總經費9700萬元，將接續推動「光復路綠門戶計畫」，讓清大大學城的門戶改頭換面。

他說，此次計畫將沿清大圍牆設計1公里長綠廊，並在清大街角設置開放廣場、降低部分圍牆、新設透空圍籬增加穿透性，連接清大校內的幽靜林蔭與大草皮，讓校園與社區共享綠意，兼具都市開放性與學校宿舍隱私。

此外，還要拆除建功路天橋，重現天際線，改善清大轉運站空間，延長避車彎、擴大停等空間，讓光復路車流更加順暢，同時也重整候車棚架、售票設施及公廁，結合周邊已拆除的清大老郵局空地，創造具林蔭的舒適寬闊空間。

林智堅指出，光復路綠門戶計畫是「步行城市」的一環，1公里綠廊也將串聯周邊文史資源，包括汀甫圳、赤土崎公園、公道五路藝文高地、海軍六燃廠及將軍村開放圖書資訊園區，讓東區大學城區景觀、機能更完善。

交通處表示，除清大校園外，針對校園內部，將拆除北校門部分圍牆，擴大步行空間及校門廣場，也將遷移機車棚位置，新設生活廣場，新種喬木，並種植耐陰植物與清爽草坡，以及設置透水鋪面。

另，夜間將採溫和、低調線狀光源，搭配大樹的投影燈及高矮相間的景觀燈，讓來訪民眾可以放鬆心情，隨性漫步於校園。

此外，光復路綠門戶計畫初步規畫構想已取得清大景觀會議初步共識，後續秉持互信互助創造光復路門戶與校園意象。

(中時 )