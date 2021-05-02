今（2）日上午10時許，新北市萬里區玉田路某社區大樓驚傳墜樓意外，在野柳海洋世界從事表演工作的34歲白俄羅斯籍男子，疑坐在外推窗台開窗戶抽菸時，不慎從10樓墜落，送醫急救仍告不治。

據了解，該名外籍男子已來台10餘年，一直在野柳海洋世界工作，約3年多前搬到該棟社區大樓，一個人獨居迄今。今天上午，社區管理員聽聞門庭外一聲巨響，立即外出察看，見1人倒臥地面，管理員立即認出是住在10樓的外籍住戶，隨即報警並通知房東。

警方到場勘驗，屋內無打鬥跡象，電腦開機還在播放影片，桌上有包香煙，外推窗台的窗戶大開，高度約半個成人高，男子墜落處周遭尋獲一個破裂的打火機，調閱監視器未發現他人進出，研判該男係坐在窗台抽菸，不慎墜落，初步排除外力介入。

房東向警方表示，他的房客都是從白俄羅斯來海洋世界工作的人，前一個房客回國，就會有另一個房客承接租屋，這名白俄男子租屋已3年多，平日生活正常，未聽聞有與人不合的情事。

事發後，救護人員雖緊急將該男送往基隆長庚醫院急救，無奈傷勢過重仍告不治。警方已報請檢方相驗，釐清墜樓原因。

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(中時 )