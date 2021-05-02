消失的96秒影像曝光！松山分局之亂 警方公布監視器畫面還原始末

台北市警松山分局黑衣人之亂，事件延燒愈演愈烈仍未平息，衍生出警政署長要求台北市警察局局長陳嘉昌主動交出手機還原通聯並進行測謊的事件，陳嘉昌與松山分局長林志誠已於30日下午主動前往北檢說明，對於外界質疑消失的96秒關鍵畫面，陳嘉昌將於下午三點將二度上火線，公布當天黑衣人砸警局錄影帶，還原現場真相，消除外界疑慮。

由於外界不斷質疑關鍵的96秒畫面內容為何?因此讓本案火愈燒愈大，民眾對警察信任感降低，松山分局長林志誠30日赴北檢時說明時，數度與檢察官溝通，希望能公布影像澄清外界疑慮，否則會讓民眾觀感愈差，檢方在評估不影響偵辦下，最後同意公開。

北市陸續發生「松山黑衣人」、「北投黑道招搖投案」等兩起警紀案件，過程中警政署頻頻出招，前者要陳嘉昌交手機、測謊；後者則要求北投分局長下台，因逾越權限及懲處過重，讓柯文哲出面反擊。

陳嘉昌向議員表示，根據他所看到的錄影畫面，畫面只見一堆人跑進來，現場值班同仁起身攔阻，當時副所長穿拖鞋從寢室跑出來，看到帶頭者在叫囂，就先壓制對方。

陳嘉昌也解釋，他也覺得，為何副所長第一時間未下令依現行犯逮捕，黑衣人丟丟折疊椅的行為是破壞公物。

副所長顏敏森則向在場議員還原現場時，案發時他聽到咆哮聲後就從寢室中驚醒出來查看，當時外面非常吵雜，黑衣人疑似酒醉咆嘯手腳亂揮，當下他立即攔阻，並將現場人都驅離出派出所，並將大門反鎖，接著才問同仁現場發生何事?自己當時原本想要調閱監視器了解狀況，但因沒有密碼而作罷。

(中時新聞網)