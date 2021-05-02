秀春教育基金會今天（2日）舉辦「文學推手獎」表揚大會，宜蘭縣國中小與高中職有85名教師經學校推薦後獲獎，盼能激勵默默耕耘的教師，也期勉學校的國文老師們能成為學生的人生領航員。

獲得首屆文學推手獎的國小教師有七賢國小袁慧珍等56人，國中教師有大同國中鍾正剛等20人，高中職教師有宜蘭高中李溫良等9人，每名獲獎教師頒贈5000元獎金、獎座、住宿券。

獲獎者之一古亭國小教師林信隆，他為啟發學生創作、閱讀，將自己的薪水用來贈書，利用周六、日義務培訓學生參加作文比賽，期間自掏腰包負責學生午餐、點心，還培訓出全國作文比賽第一名的學生。

林信隆說，在教學上是透過優質的文本與閱讀的引導，讓學生了解文章的架構與意涵，但最好的教材卻是老師自身，他長期與學生相處或透過線上交談，反而成為學生向上的動力，甚至會閱讀超齡的作品。

秀春教育基金會創辦人吳岳表示，現代的教育過重度是數理學科，讓學生少了對生命價值和意涵的思考，學生容易迷失方向、計較分數、追逐名利，要從文學著手訓練學生思考，期盼國文老師們能透過文學作品，從中啟發思想、指引生命座標和價值，展現身為知識分子的使命和承擔。

(中時 )