新竹國立清華大學今（2）日稍早於臉書發文證實，校內有幾名學生曾與新冠肺炎確診者接觸，目前由衛生局匡列居家隔離，校方表示經疫政單位及教育主管機關評估，確診者應已在國外感染多時，且經入境檢疫14天，不要求上述在居家隔離的同學們所修課程改為停課或遠距教學，所有同學們可以如常學習，對此，清大也強調與華航機師、諾富特無關。

新竹國立清華大學稍早在臉書發文表示，校內幾位學生曾與確診者有接觸，目前正進行居家隔離。（圖／翻攝自清華大學臉書）

清大表示，疫政單位及教育主管機關評估確診者應已在國外感染多時（IgG抗體陽性）且經入境檢疫14天，與確診者有接觸史的同學在居家隔離期間不要求改為停課或遠距教學，所有同學們都可以如常學習。至於居家隔離同學，校方也已安排線上教學，讓學習不間斷。學校目前的防疫作為皆依疫政管理單位指示辦理。

清華大學強調，校內與確診者接觸一案，與諾富特飯店無關，該名確診者及其接觸者正在採檢中，若確認安全，校方將依疫政管理單位指示解除相關管制措施。如中央疫情指揮中心有進一步指示，學校將立即遵照指示採取措施。為確保安全的教學環境，校方也已在第1時間針對接觸者的活動場域完成消毒。

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清大呼籲，因應國內疫情升溫，請全校師生落實防疫，加強預防措施，做好個人防護，戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離，辦理活動要落實實名制。如出現發燒、呼吸道症狀、嗅覺或味覺異常等症狀，請立即聯絡衛保組03-5743000。

(中時新聞網)