加拿大女拳手瑪寇絲(Randa Markos)創下新紀錄了，她在UFC Vegas 25草量級女子賽因為違規踢人而遭判DQ(失格)，吞下4連敗，堂堂成為聯盟史上首位10敗的女拳手！瑪寇絲在比賽中被巴西對手平亞若(Luana Pinheiro)摔倒在地後奮力掙扎，不慎一腳踢到平亞若的頭部，這一擊很重，將平亞若踢倒在地並使她意識模糊。

#UFCVegas25 results: Randa Markos disqualified for illegal upkick on Luana Pinheiro https://t.co/dfR5FkMfex — MMA Junkie (@MMAjunkie) May 2, 2021

After an illegal kick by Randa Markos landed, Luana Pinheiro could not continue and was declared the winner by disqualification at #UFCVegas25 pic.twitter.com/XYJIxNXEFM — ESPN MMA (@espnmma) May 2, 2021

平亞若被踢到的時候已經是跪地姿勢，依照美國MMA(綜合格鬥)聯盟規定，拳手對於非站立狀態的人只能採取有限動作，出腳踢頭與踩踏都是禁止的。瑪寇絲在掙扎的時候誤踢到平亞若的頭，裁判趕緊介入喊停，商議後判定平亞若以DQ獲勝。

瑪寇絲聽到宣判後不禁痛哭，她過去6戰輸掉5場，累積6勝10敗1和，擔心可能會被UFC解約。羽量級男拳手傑若米史蒂芬斯(Jeremy Stephens)是輸掉最多場UFC比賽的人，他至今的戰績是16勝17敗1和。

這是平亞若轉入UFC的首戰，她用一招側向鎖頭翻摔，多次把瑪寇絲摔在地上。最後一次瑪寇絲掙扎要起身時就踢傷了準備上前追擊的平亞若，醫生趕緊趨前查看，平亞若意識模糊，不斷問自己是不是輸了。後來她對於獲勝也什麼反應，被教練一路抱著出賽場，這是她UFC首勝，格鬥生涯9勝1敗。

3月初的UFC 259也有類似的鏡頭，當時的雛量級冠軍彼德揚(Petr Yan)對著已經跪地的挑戰者斯特林(Aljamain Sterling)使用違規膝擊，被判DQ直接輸掉冠軍腰帶而引起爭議。

(中時新聞網)