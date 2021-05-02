趙介佑爆警局見入監友「嘻笑拍照還po網」 北投分局被記者問到啞口無言

民進黨台北市黨部評委會1日晚間通過臨時動議，決議開除趙介佑黨籍，主委吳怡農也提出三項改革。前民進黨主席卓榮泰今天力挺吳怡農，強調他帶領市黨部正確的打出遏止歪風、掃除暗黑力量的第一擊！「吳怡農，真有你的！」

已請辭的民進黨台北市黨部評委召集人趙映光兒子趙介佑涉毒，吳怡農今早在臉書表示，事發的第一時間，他召開臨時執委會，週四當天就一致決議要開除趙介佑。但民進黨是民主政黨，開除黨員黨籍必須依照程序。

他說，我們處理的速度可能沒有許多同志期待的這麼快，讓大家憂心了。接下來的重點應該放在如何避免此類的事情再次發生。有三件事，是接下來他要做的，包括委請專業法律顧問，重新檢討入黨流程；違反黨規、違反排黑條款的黨員，依黨規盡速處分；鼓勵更多具有理想的年輕人入黨，共同為台灣未來努力。

卓榮泰肯定吳怡農「反躬自省我有錯責深感虧咎，吳怡農，真有你的！」他說，民進黨台北市黨部在社會強大的期待下，評委會臨時會決議開除了涉黑涉毒的黨員趙介佑，並謹慎的遵照了黨章的程序規定也保障未來黨部不受法律訴訟的適法性，吳怡農主委帶領市黨部絕對是正確的打出遏止歪風、掃除暗黑力量的第一擊！

他說，許多關心的朋友更在意的是，這一擊雖是砍向過去的積弊，但更多隱藏在未來的現存問題能不能有效的被發覺？全面被清除？因此我們更高興吳怡農又提出三項改革，是接下來台北市黨部會做的三件事：

一、將委請專業法律顧問，重新檢討入黨流程，慎重審查每份入黨申請書。二、針對極少數違反黨規、違反排黑條款的黨員，依黨規盡速處理。三、鼓勵更多具有理想的年輕人入黨，一起來為台灣的未來努力。

卓榮泰表示，要為吳主委喝采，為吳怡農加油，他曾經說過，吳怡農擔任主委後要更有能量回頭保護這個黨，「今天我們看到他展現了強烈的決心」，要徹底清查入黨申請、嚴格執行排黑條款、鼓勵理想力量入黨，這都是支持者殷殷企盼的要求；現在他需要大家給他更大的力量，去面對現實、面對可能的反撲，這是非常艱鉅的考驗！

卓榮泰指出，吳怡農在第一時間表達了積極面對問題的態度，提出清楚的改革決心，又能兼顧黨章規定與法律周延；現在如果有足夠的支持力量讓他把排黑改革向未來進行到底，徹徹底底清查還有多少「暗黑勢力們」寄生黨部，而且能堅壁清野，讓正正當當、實實在在的正道力量成為主流，還給民進黨純淨的空間。

他鼓勵吳怡農，「吳主委，你就放手做吧！既使今天還在說風涼話，還在酸言酸語的人也一定會說一聲：吳怡農真有你的！」。

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(中時 )