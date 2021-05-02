【LIVE直播】諾富特飯店群聚疫情延燒 陳時中最新說明｜2021.05.02

國內今日新新增1名境外移入、4名本土案例，本土案例為2起家庭群聚，分別是阿里山趴趴走飯店主管（案1129）的兒子、先生及女兒，以及機師（案1102）的未滿5歲女兒。截至目前，華航、諾富特案總確診人數達24人（含飛澳確診機師），已經超越桃園醫院群聚的21人規模。

指揮官陳時中表示，案1134為本國籍30多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工(案1129)之兒子，近期無出國史，於4月29日出現肌肉痠痛、咳嗽等症狀，衛生單位於4月30日安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值29)。目前掌握個案接觸者27人，其中16人列居家隔離、11人自我健康監測。

案1135為本國籍60多歲男性，同為機場防疫旅館房務部員工(案1129)的先生，近期無出國史，4月29日出現咳嗽、發燒及腹瀉等症狀，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值18)。相關接觸者因皆已匡列於案1129，故不重複匡列。

案1136為本國籍30多歲女性，亦為機場防疫旅館房務部員工(案1129)的女兒，近期無出國史，4月28日至29日陸續有喉嚨痛及發燒症狀，自行至診所就醫，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值19)。已掌握個案接觸者111人，均列居家隔離。

另外，案1137為本國籍未滿5歲女童，為航空公司貨機機師(案1102)的女兒，昨日公布案1133男童的姐姐，近期無出國史，亦無疑似症狀，因案1133確診，經評估感染風險，於4月30日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值26)。媽媽目前採檢陰性，現在也在幫忙照顧小朋友。

截至目前，華航、諾富特案總確診人數達24人（含飛澳確診機師），已經超越桃園醫院群聚的21人，累計的家庭群聚數達6起，也超過了桃醫3起的規模。本起事件共累計10名機師（含飛澳確診機師）、4名飯店員工、8名機師或員工家人確診。

(中時新聞網)