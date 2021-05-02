大觀音亭香油錢平時很多信徒捐獻。（程炳璋攝）

大觀音亭信徒平時捐香油錢多為百元鈔。（程炳璋攝）

鍾姓男子專偷寺廟香油錢，4月30日剛在中西區偷一家濟公廟被抓，2日凌晨4時又到北區大觀音亭行竊，遭一早開門的廟公撞見，當場活抓。警方發現他習慣以長條狀物當作案工具，將他依照竊盜罪移送台南地檢署。

40歲鍾男無業，卻常在各家寺廟間遊走，觀察覬覦各家寺廟內的信徒捐獻箱，已有多家寺廟受害。

北區大觀音亭的廟公2日凌晨4時開門給師父作早課，剛開門即聽見廟內發出異樣聲響，查看發現鬼祟的陌生男子，他辯稱入內睡覺，遭到廟方質疑報警。

警方查看廟內監視器畫面，發現鍾男2日凌晨3時許翻牆潛入廟，形跡可疑待了30分鐘至1小時，他以長條狀物伸入捐獻箱內，遂質問他身上的一疊鈔票來源。

鍾男矢口否認行竊，謊稱在廟內睡覺，身上整疊鈔票是自己的錢，卻將金額說錯成3萬多，警方點算僅為4000多元，多為百元鈔。

警方查知鍾男兩天前剛在中西區一家濟公廟行竊，隨手拿廟內的線香黏著口香糖當作案工具，伸入捐獻箱內行竊鈔票，得手1000多元，最後被逮，沒想到才過兩天又來北區犯案。警方以此突破心防，鍾男最終坦承犯案。

鬧區各家寺廟香油錢屢遭竊，嫌犯一偷再偷令廟宇之間惶惶不安，引起警方重視，全案依竊盜及妨害自由（侵入住居）罪嫌移請台南地檢署偵辦。同時聯絡市區各警分局，注意寺廟竊盜對象與犯案手法。

(中時 )