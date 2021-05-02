中信兄弟今天叫上余謙隨隊，總教練林威助表示，主要是就近觀察球員狀況，若是他牛棚狀況不錯，也是有可能在本周扛起先發的重責。

兄弟近期先發投手狀況不甚理想，日前先後將萊福力、廖乙忠降下二軍，目前先發只有德保拉、鄭凱文，上周先拉上陳琥，今天再把余謙叫上一軍隨隊。

談到本周先發輪值，「助總」表示，周二由加百利先發，陳琥預計扛一戰，之後再看其他投手狀況，「余謙也是有可能（先發）就看他牛棚的狀況。」

把余謙叫上一軍隨隊，主要是能夠就近觀察他的狀況，林威助說：「影片當然沒有現場看得那麼仔細，一直以來他是有球速的，就看他的變化球有沒有辦法投到位置，這是比較重要的。」

余謙在4月30日拿下二軍首勝，當晚就收到隨隊通知，還興奮到有些睡不著覺，「艾迪頓教練跟王建民教練都有跟我說些話，艾迪頓說要我享受棒球人生，王建民就說些簡單話，叫我加油。」

余謙表示，經過這段時間自己也逐漸適應職棒的節奏，「教練叫我不要想太多，多吸收經驗，跟著學長想辦法拚上一軍，主要就跟著教練腳步去調整。」

他認為，自己目前球速狀況還不是到最好，均速、小細節都還需要再調整，相較於變化球，自己希望速球品質能夠更穩定。

中信兄弟投手余謙。（鄭任南攝）

(中時 )