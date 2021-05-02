前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒引起熱議，而趙介佑過去種種行徑也陸續被揭發，趙介佑被爆料還是替代役身份卻逃兵，國民黨立委賴士葆批評，當看到一個逃兵與內政部長合影，「好像台灣沒有王法一般。」

台北市兵役局副局長兼發言人杜英輝表示，趙介佑今年3月回到替代役繼續服役，但他還是不正常出勤，擅離役期，超過7天將他移送法辦，目前初步估算趙約剩8至9個月的役期。但內政部卻駁斥，傳言並非事實，趙並非現役役男，其早已2度因案停役，並交司法機關偵辦。

然而網路上卻留傳趙介佑與內政部長徐國勇的合照，賴士葆批評，當看到一個逃兵與內政部長合影，徐國勇不要只是忙著切割説不認識趙介佑，要想想好好的去改革內政部的兵役署，怎麼可以容讓逃兵在社會上作奸犯科橫著走，好像台灣沒有王法一般。在民進黨全面執政的一黨獨大之下，台灣還有法律嗎？黑白是非的分際又在哪裡？

賴士葆諷刺，黨國一家親的民進黨與黑道的關係盤根錯節，黑道介入政治，不只是在民進黨台北市黨部掌大權運籌帷幄，連警察局也宛如開門揖盜般的禮遇黑道，讓幫派份子可以在警察局如自家廚房般與毒品犯共飲，還可以咆哮警察局。

賴士葆也質疑，民進黨黨代表的加持好像變成護身符，也就是這個黨沉淪的鐵證。民進黨黨代表趙介佑憑著黨政高層的包庇，多年來成為魚肉鄉民的黑道角頭，連警方都要對他縱容再三。民進黨黨代表李義祥以登記兩百萬的資本額可以無往不利標到上億元的工程。這些都只是冰山一角的縮影，其他隱藏在檯面下的不知凡幾。

(中時 )