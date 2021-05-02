女星瑞莎從烏克蘭來台發展，2019年取得中華民國國籍，熱愛韻律體操的她，想為台灣的體操界發展盡一份力，近年積極培育台灣體操選手，去年成立瑞星韻律體操隊，還自掏腰包帶選手出國比賽，更奪下金牌，未料近日卻遭人指控帳目不清、空降、挖角搶功，讓她一度情緒低落，不過今(2日)她在臉書報喜，旗下瑞星的選手在網路國際賽取得好成績，讓她激動直呼「很開心，好感動」。

瑞莎在臉書報喜，前幾天帶領旗下選手參加網路國際賽 Gym Kids EASTERN CUP，而她們從424位參賽者中脫穎而中，獲得一面金牌、一面銀牌及二面銅牌，讓她相當興奮「覺得真的很開心，好感動，我們一定會繼續努力加油。」

至於最近的抹黑爭議，她也坦言一開始很受傷、很難過，但有了大家的支持與鼓勵，她也覺得自己也要更努力，「絕對不能被幾個少數的”有心人士”影響。」

她也強調不會因為惡意中傷的人，放棄這麼多小朋友，更不會放棄讓台灣韻律體操去奧運的夢想，最後她也希望大家不要因為一些少數不好的人，誤會了體育署、體操協會，還有跟最近的事件無關的人，「讓我們一起讓台灣的韻律體操越來越好。」

瑞莎之前遭指控挖角選手、募款款項流向不公開、空降搶功等罪狀，不過在家長及合作募資的業者等支持者力挺下，爆料文也悄悄刪除，而瑞星也發聲明表示，它們的初衷是在台灣打造良善的循環生態，並將資源和技巧傳承下去，為了確保各界的支持能夠確實有效的運用，也會邀請有公信力的第三方專業人士如律師、會計師確認經費的運用無虞。

今天要分享好消息給大家☺️ 我們前幾天參加了一個有424位選手的網路國際賽 Gym Kids EASTERN CUP （一共有20多個國家參加，有俄羅斯，烏克蘭，美國，韓國，土耳其，阿塞拜疆。。。）我們得了1個金牌🏅️... 由瑞莎 Larisa 發佈於 2021年5月1日 星期六

(中時新聞網)