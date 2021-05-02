王宥忻（左）邀祈錦鈅擔任網路節目助理主持人。（固力狗娛樂提供）

王宥忻日前開立YT網路節目《新創大戰：START UP WARS》，並邀請凱開、祈錦鈅擔任助理主持人，王宥忻化身投資人兼創業導師，提供網路報名的百家新創業主，經過層層關卡最後勝選的冠軍獲得一百萬元作為創業基金。近日播出第二集，開箱兩個新創公司，透過電療和沙浴讓客戶做全身的放鬆和排汗排毒。王宥忻為這兩家公司把脈說：「物理治療大家會在意效果，所以對於效果行銷要先做出來，比如說客戶見證、照片、影片。」認為可利用明亮舒適高級的環境做為展示，並且要有加盟系統才能做大生意，區分與坊間工作室的定位不一樣。

祈錦鈅（小鈅）在節目中親自體驗物理療法，半小時療程她有感地不斷哀叫，被一旁老師笑說怎麼有種虐待人的感覺。小鈅事後表示：「這個其實很神奇的電波治療，雖然身上掛滿很多電線覺得有點緊繃，在治療時因為哀嚎和釋放，結束後有種放鬆的平靜感。沙浴的衣服有點像派大星，沙子的高溫很快地讓全身冒汗，做了這次的體驗當天晚上睡得很好一覺到天亮。」

王宥忻也分享一般公立游泳池設有烤箱和蒸氣室，「沙浴的部分一般人會搞不清楚，好像會覺得是差不多的東西功效就是排汗跟排毒，如果要做出差異化就要花更多的時間跟成本在教育客戶上面才會比較有勝率」。並且分享創業金句：「你不必滿足所有人，你只要服務好你的關鍵客戶，讓他們持續為你做介紹，你就會有做不完的生意。」

(中時 )