新北市議員葉元之接獲諾富特飯店廚房員工爆料，員工2月曾寄信給衛福部長信箱，反應飯店分流問題，卻未獲中央正視，反而收到官式回應。（新北市議員葉元之提供）

諾富特飯店疫情延燒，本月初才被爆檢疫客與一般客混雜，今又傳出二館廚房與收檢疫客垃圾處理在同一層樓。新北市議員葉元之今接獲諾富特飯店員工爆料，指諾富特二館對外供餐，但廚房與整棟住宿檢疫客的垃圾處理動線同在B1，該員工擔憂飯店分流問題，2月即向衛福部發文陳情，卻未獲中央重視，對此葉元之痛批，「中央輕忽風險，只會將責任推給地方政府」。

諾富特廚房員工向葉元之爆料，指二館餐廳有供餐給華航1、2航站貴賓室等飯店外的客人，就連桃園美國學校也與餐廳有合約關係，但二館廚房和整棟住宿檢疫客的垃圾處理都在B1樓層，整理檢疫客垃圾、床單、布巾的人員與供餐人員動線相同，使用同一部電梯，根本無法達到分流，有染疫風險。

另外，確診名單中也有一位是在餐廳工作的員工，質疑廚房動線、食物散播都有可能是感染因素。「員工2月5日就寄信到部長信箱反應，得到的卻是衛福部官式的回應！」葉元之表示，該員工文章指諾富特飯店機組員入住率高、飯店建築設計無法完全分流等問題，但衛福部卻未正面重視問題，衛福部長陳時中先前受訪，還質疑員工不立即反應，但員工明明2月就已陳情，可顯見衛福部輕忽了事。

葉元之表示， 新北市長侯友宜也有反應指揮中心有防疫疏漏，卻遭陳時中強硬回應，質疑中央是將責任推給地方政府，若當初能提早正視諾富特員工的回應，不要無動於衷、坐視不管，或許就能及早阻止疫情蔓延。

(中時 )