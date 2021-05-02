關渡大橋近日於淡水、八里兩端加裝雙白線實體分隔，新措施上路引發熱議，有人認為架設實體分隔造成汽、機車搶道，也有人認為更安全（交通部提供／戴上容新北傳真）

關渡大橋近日於淡水、八里兩端加裝雙白線實體分隔，新措施上路引發熱議，有人認為架設實體分隔造成汽、機車搶道，也有人認為更安全；交通部公路總局中和段段長游旻達提出數據回應，八里端前年試辦後死亡車禍降為0件，「太多人不把雙白線當一回事，寧可被罵一個月，但能救一條命也值得」。

交痛部表示，關渡大橋4月30日完成橋面路面改善，另考量上下匝道常發生大小交通事故，公路總局特地延長出口雙白線，要求車流於橋面直線段提前完成變換車道，並於雙白線上實施實體分隔，杜絕匝道臨時變換車道，降低重大事故發生率。

民眾將新措施PO網至臉書「細說淡水」、「八里」等地方社團引發熱議，有民眾直呼「真是超爛設計！」、「很糟糕的設計，沒有任何告示，騎進去就只能繞遠路回去」，也有人支持表示，「贊成，避免汽機車突然變換車道造成危險，但建議加強增設路線標示牌」等。

「設計的很爛！」新北市議員鄭宇恩批評，難道換一位段長就換一個設計？交通部公路總局沒有和地方溝通就逕自裝設，關渡大橋似乎回到最原始的狀態，現在設計沒有任何提醒、引導標誌，逼著所有用路人在短時間更換車道，增加用路危險。

交通部公路總局中和段段長游旻達表示，2018年底八里端上橋匝道處加裝雙主柱分隔設施實體分隔，2019年關渡大橋八里端死亡車禍發生次數為0，成功降低路段事故率，深獲各界好評，交通部屢次接獲淡水端要求比照設置，加上淡水端去年發生2次死亡車禍等原因，近日於淡水、八里2端加裝實體分隔。

「寧可被罵一個月，能救一條命也是值得的！」游民達說，用路人初期可能對行車動線的改變不習慣，畢竟多數用路人都將雙白線視為無物，但為了降低事故，設計實體分隔仍有必要，因此請行經此路段的用路人，務必遵守標線標誌引導提早變換車道，以維交通安全及順暢。

(中時 )