當年因主演名導張作驥的電影《黑暗之光》而開啟演藝路的男星范植偉，拿獎頻頻，被認為是兼具帥氣外型與演技實力的超級新星，還因獨特的憂鬱氣質，被封為「小梁朝偉」，不料他當紅時，因爆舊愛王心凌隱私而重創形象，轉往大陸發展，直到2018年返台，如今已回到家鄉3年，先前被拍到在火鍋店打工，這份工作已經持續3個月，被外界說落魄，但范植偉說自己沒有過得不好，曝光了推掉戲約的理由。

當年「小梁朝偉」范植偉風光一時，主演電影《鹹豆漿》拿下法國南特影展影帝，又以電影《美麗時光》入圍金馬獎最佳男主角獎，聲勢如日中天，戲約一部接一部，而他與王心凌兩度合作戲劇作品，擦出愛火，本備受外界看好，不料交往6年後分手，而他在2010年愚人節大爆舊愛初夜隱私，惹怒女方粉絲，形象與事業皆被拖垮，他因此到對岸發展，但人氣始終難拉抬，3年前范植偉回到台灣另謀出路，定居在家鄉淡水。

據《聯合報》報導，先前范植偉被發現在火鍋店打工，如今都做這行3個月了，被問及生活情況，范植偉表示自己並未過得不好，他仍想回歸演戲，同時也積極準備創業，預計存到600萬就讀資開店，走餐飲業，理由是自豪「鼻子很靈」，聞得出水中的異味，還聞得出沐浴乳的化學味道，所以不愛用沐浴乳洗，事實上他過去在竹東開過撞球場，覺得這回如果能開店，相信能記取過去的教訓，會更加順利。

而至於演藝工作，范植偉透露這段期間其實收到不少劇本，但全數被他推掉，理由是價值觀或角色特質跟自己不符，直言不想打亂自己的行情，「重點不是錢，主要還是專業」，但他不排斥演反派或丑角，但也吐實目前沒有簽約經紀公司，沒公司幫忙，希望未來有知音出現，能相中他，將他簽下，在公司幫助下能接到好戲。

(中時新聞網)