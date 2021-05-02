基隆市月眉國小全校學生總數不到50人，教育處宣布，8月1日起停辦。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

受少子化影響，基隆市月眉國小全校學生總數不到50人，教育處宣布，8月1日起停辦，未來校地將朝向「實體社區大學」方向規畫，而校方為紀念50多年歷史歲月，決定於6月5日舉辦校慶「校友回娘家」活動。

月眉國小成立於1964年，辦學近一甲子時間，校址毗鄰舊礦坑遺址及月眉山名勝景點，全盛時期學生人數近千人，知名藝人白冰冰、音樂製作人林垂立、學術界「流氓教授」林建隆都是校友，直到近10年，少子化影響，全校人數剩不到70人，今年因為沒有新生，學生僅剩45位，

教育處長林祝里說，隨著礦業沒落、社區人口外移，現有40多名學生，扣除今年將畢業學生後，只剩32人，相關單位研議決定於8月1日起停辦，至於還在就讀學生將依家長意願安置到鄰近小學，並提供雙語學校師資與教學環境。

教育處表示，未來也會提供學生福利措施，包括給予一學期500元交通補助、畢業前所有制服、體育服由市府買單等，而任職於月眉國小老師，會依其意願優先轉介到有缺額的學校，此外，長達57年的校史資料，則會保存在中興國小。

教育處進一步指出，未來月眉國小校地將朝向「實體社區大學」方向規畫，發展「全齡化社區大學」，提供市民全方位多元學習環境，並預計在6月5日舉辦校慶「校友回娘家」活動，屆時台語流行音樂製作人林垂立、《流氓教授》作者林建隆都會出席，也歡迎所有和月眉有共同記憶的市民朋友們，一同到場追憶。

月眉國小校長賴鴻吳說，校方也安排26日、27日、28日帶領學生前往台中月眉國小、嘉義月眉國小參訪交流，讓同樣都是「月眉國小」的學生歡聚。

(中時 )