太調皮！台南一名張姓高中生在今年寒假期間，透過臉書帳號「滅世狂渣」在各大臉書社團發文，謊指下學期開學時間將延後至3月1日，造成眾多民眾誤信，慘遭警方移送法辦。台南地院日前判決出爐，依社維法開罰1200元罰鍰。

判決書指出，一名張姓高中生在2月15日晚間10時許在台南市自家上網，透過帳號「滅世狂渣」在臉書社團包括，《爆料公社公開版》、《幹話梗圖專區》等，公開假冒寫下，「勤務中心緊急通知：開學日延至3/1」等內容。

張生遭警方依社會秩序維護法移送法辦，對此，法官認為，網路消息多，張生為高中一年級生，具有正常智識與判斷能力，理當能判別「開學日延至3/1」為假消息，但卻未經思量，將內容轉貼在眾多人能瀏覽的公開社團中，已嚴重造成大眾誤判影響公眾安寧。

此外，法官也指出，新冠肺炎疫期再起，全國上下無不精神緊繃，任意在此敏感時期發布謠言實在不智，酌情其尚未滿18歲，依社會秩序維護法第9條第1款之規定，減輕罰鍰，開出2000元罰單。

透過全國法規資料庫顯示，社會秩序維護法第63條第5款明定，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，依法可處3日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。

(中時新聞網)