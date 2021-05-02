陳曉東（右起）明道、卡斯柏、劉維出席明道自創保養品牌新品發佈會。（歐希納提供）

明道在海南海花島舉辦自創保養品牌新品發佈會。（歐希納提供）

明道在海南海花島舉辦自創保養品牌新品發佈會。（歐希納提供）

明道上月底攜自創保養品牌歐希納在海南海花島舉辦新品蘭花系列發佈會，他邀請於綜藝《追光吧哥哥》結識的哥們陳曉東、卡斯柏、劉維助陣嗨翻現場，凍齡女神張庭、陶虹也現身站台，尤其兩代凍齡男神陳曉東、明道同台，讓粉絲們尖叫不已，直喊保養得太好！一舉讓該產品於1日的預購，短短1小時營業額就衝破5千萬台幣，展現明道商業霸總氣勢，他特別感謝「哥哥們」前來助力，這是他們自節目後，首次公開同台，顯然下了節目後兄弟情誼不滅。

明道與陳曉東相識於綜藝《追光吧哥哥》，曾在節目上透露很喜歡陳曉東，此次陳曉東接到邀約後，二話不說力挺站台，讓明道相當感激。陳曉東表示，兩人熟識後，明道貼心地送了自創保養品給他，使用後覺得相當好用，恰巧這次該品牌推出新產品，又舉辦在海南，因此在活動前夕，帶著老婆與兩個女兒在三亞度假。明道則從上海搭機，超過3小時的飛行，再加上2個半小時的車程，才抵達堪稱全球旅遊度假勝地的海南海花島。

一見到陳曉東的兩個女兒，明道也親自送上自創保養品牌周邊的兔子玩偶「貝貝兔」，展現他鐵漢柔情一面。此外，明道還特別指定陳曉東獻唱成名曲〈比我幸福〉、〈心有獨鍾〉，笑喊這是自己特別喜歡的歌曲之一，果然當陳曉東在現場演唱時，現場的粉絲也朗朗上口。

不斷提升自我的明道，近期挑戰演出音樂劇《趙氏孤兒》，並榮獲美妝界奧斯卡獎之稱的「天貓美妝金妝獎頒獎典禮」年度最受歡迎明星主理人獎項，在明星偶像與商業霸總的雙重身分駕馭得當，他說：「每一種身份都是新的突破，會不忘初心，持續為大家帶來優秀的作品。」

(中時 )