苗栗縣長徐耀昌2日上午參加竹南龍鳳宮發放獎學金活動。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒發獎學金給山佳國小同學。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌2日上午參加竹南龍鳳宮發放獎學金活動。（謝明俊攝）

竹南龍鳳宮為感念媽祖慈悲為懷理念，從6年前起將信眾捐助的香油錢，提撥出來發放全竹南鎮8所國小獎助學金，今年媽祖聖誕在即，龍鳳宮在民間企業的贊助下，特別擴大發放獎助學金至鎮內國高、中，並在2日上午舉行頒贈典禮，有202名學生受惠，苗栗徐耀昌特別前往感謝廟方熱心公益，全心助學，更祈求媽祖保佑，讓苗栗度過這次旱災。

竹南后厝龍鳳宮秉持著取之社會，用之社會的原則，弘揚媽祖慈悲為懷普濟眾生理念，從2017年起將部分香油錢做為獎學金，發放給竹南鎮內8所國小學童，尤其以清寒學生為優先。

今年度龍鳳宮在北部知名力大生物科技公司全力資助下，發放對象擴大到全鎮國小、國中、高中學生。共有202位學生受惠，每人可獲得獎狀1幀，國小學生發給每人2千元獎金，國中、高中學生每人則為3千元獎助學金。獎助學金總額近50萬元。

獎助學金頒發典禮，2日上午在龍鳳宮後殿藝文廣場舉行，苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、竹南鎮長方進興、縣議員廖英利、張佳玲、陳碧華及竹南鎮代會主席何秀綿都到場祝賀獎學生，並由徐耀昌頒發獎助學金給山佳國小學生。

北部知名力大生技公司，因感念竹南龍鳳宮媽祖靈驗，全力支持廟方各種公益活動，今年更資助獎助學金發放，讓廟方得以擴大發放範圍，力大公司另贈送每位受獎同學口罩一包，讓同學更能做好防疫工作。

徐耀昌頒獎前致辭，特別推崇陳超明為苗栗鄉親爭取許多中央建設經費，並感謝龍鳳宮熱心公益，全心幫助清寒學生向學，也希望在媽祖的庇佑下，能讓全縣度過這次旱災，

(中時 )