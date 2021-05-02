徐國勇與趙映光因地方人士介紹後熟識，去年12月受邀參與趙映光父親的壽宴。（翻攝自臉書）

前民進黨台北市黨部評委趙映光之子趙介佑涉毒遭羈押當中，被波及的內政部部長徐國勇澄清，不認識趙介佑，當天是趙介佑祖父80歲壽宴，徐出席祝壽，但從他人臉書顯示，與會的還有民進黨立委高嘉瑜，徐國勇在大合照時抱著趙映光的孫子是趙介佑兒子，更有地方人士指出，徐國勇不認識趙介佑，卻與趙映光很熟。

去年12月18日，趙家在北投某溫泉會館舉辦壽宴，趙映光高興抱著穿著喜氣紅色衣服的孫子，席間還有國策顧問、立法委員高嘉瑜參與，現場高官雲集，最後更站在台上舉辦大合照，此時，徐國勇手上抱著趙映光的愛孫，也是趙介佑的兒子。

徐國勇4月30日受訪時指出，他去年出席趙介佑祖父壽宴時，不知道趙介佑是大老的孫子，而他因為是公眾人物，只要站在那邊，就會有人找他照相，他不會拒絕，並稱「是不是有人故意有什麼目的」，呼籲大家「一張照片，不必看圖說故事」。

地方人士指出，趙映光經由黃姓仕紳與徐國勇搭上線，才能邀請內政部部長出席壽宴，上台合照時，趙右手邊是高嘉瑜、左手邊是徐國勇，徐手上還抱著趙映光的愛孫，顯示擁兩人交情非淺

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(中時 )