屏東縣長潘孟安寄了一批台灣伴手禮給駐美代表蕭美琴，並稱她為「戰貓姑婆」，讓蕭美琴直呼，「真是沒禮貌」；而潘孟安還不忘強調，真的是自己親筆手寫，認為這樣稱呼比較親切。

蕭美琴今（2）日在臉書表示，立委邱議瑩寄的高雄各種冷凍乾燥脆果乾，還有潘孟安的屏東好物都收到了，以後可以跟華府友人分享的台灣伴手禮愈來愈多，也愈來愈精彩，只是「這個潘縣長，稱戰貓為『姑婆』，真是沒禮貌」。

潘孟安特地PO出照片，強調「姑婆」是自己親筆寫的。（圖／摘自蕭美琴臉書）

從蕭美琴PO出的照片中可以看到，潘孟安在手提袋上寫下，「台灣戰貓美琴大使：感謝姑婆在外交第一線為台美關係打拚，特送上屏東好物，感受多一度的南國風」。

高雄市長陳其邁在文章下方留言表示，「高雄冷凍果乾！甜美喔！希望戰貓喜歡」；台南市長黃偉哲則說，「安安會不會聊天」，幾人對話引發網友熱議。潘孟安也在留言處貼出自己書寫的照片，笑說「真的是我親筆寫的『姑婆』！安捏比較親切啦！」

蕭美琴用台灣美食交朋友，先前也曾分享過新竹市長林智堅寄去的米粉、黃偉哲寄的果乾、客家鹹豬肉、嘉義火雞肉飯等台灣美食。

(中時新聞網)