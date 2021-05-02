我引進外籍移工至今，相較於受《勞基法》保障的廠工，家務工仍不受勞動法令保障，除了薪資未達基本工資標準，工時更可能長達24小時，不少家務工有轉往廠工的打算，然而不少台灣民眾批家務工一心想轉廠工「很貪心」；移工團體今(2)日於行政院前表達訂定《家事服務法》的訴求外，也強調家務工在不受法令保障下，想轉廠工是情非得已。

Relawan HWC (希望職工中心)會長Feni(音譯)表示，近期台灣有些人罵家務工很貪心，只想著要去工廠工作，但有照顧過老人和病人的都知道，長照工作真的很辛苦，根本沒有台灣人願意當家庭家務工，然而外籍家務工卻沒有法令保障，「大家想要轉換成廠工是情非得已。」

Feni指出，不要永遠只能祈禱遇到好雇主，也不要仲介總要求我們忍耐，家務工也是勞工，勞工就該有法令保障，既然台灣政府做不到，我們只能靠自己，這也就是我們要推動《家事服務法》的原因。

台灣移工聯盟表示，在工廠上班的移工受勞基法保障，反觀家庭看護工薪資低於基本工資、工時沒有規範，也沒有任何勞動法令的保障，甚至有雇主透過立委要求勞動部禁止家務工轉換廠工，「不能轉換工廠完全是頭痛醫腳的鴕鳥心態。」

全國家戶勞動產業工會代表Lina說，很多家務工月薪只有1.7萬，還沒有周休一日，非常不公平，家務工也是勞工，應該適用《勞基法》才對，性騷擾、性侵害、肢體暴力等仲介都很少介入，這30年來幾乎沒有什麼改善，希望家護工都能得到合理的保障。

外界也有支持的聲音表示，現行規定僅雇主有終止合約的權利，但是移工也應被賦予轉換雇主的權利，「轉換廠工在工資、工時都有明確保障，說貪心實在太超過。

(中時 )