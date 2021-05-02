南投愛心幼兒園校方發起2日發起「逗陣挺原鄉、相揪看電影」活動，由校方提供免費電影票，讓校內孩子們欣賞電影「聽見歌 再唱」，身兼台灣民眾黨南投縣黨部主委簡千翔偕同台灣民眾黨南投縣黨部及朝日長照機構共同響應，邀請110年全國中學籃球賽冠軍隊伍南投縣水里國中籃球隊一起至南投戲院支持原鄉電影，一起挺原鄉。

簡千翔是南投愛心幼兒園負責人，更身兼台灣民眾黨南投縣黨部主委、朝日長照機構董事長，他長期關注縣內教育及體育賽事，南投愛心幼兒園校方發起這次活動，校方捐贈所得5100元整，其餘則由台灣民眾黨南投縣黨部及朝日長照機構共同加碼至12000元整，全數捐贈予水里國中籃球隊。

簡千翔說，這支冠軍球隊多數由原鄉布農族孩子所組成，與電影中合唱團的主人翁為同一部落，同時南投縣水里國中為縣內偏鄉學校，近日以黑馬之姿，打敗都市資源豐富的勁敵，與電影中傳達的敢於嘗試、永不放棄的精神相呼應。

電影放映前，身為教育博士同時長期致力於教育的簡千翔先生表示：自己深信教育可以改變一個孩子，希望藉由此次活動能為原鄉孩子的成長、發展盡一份微薄的心力，也讓電影的感動持續發酵，增進社會的善念循環，達成自發、互動、共好的教育目標。

(中時 )