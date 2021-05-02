李佳薇為自創保養品凡事親力親為。（Je Dare 提供）

李佳薇近期除了忙著錄製《全明星運動會》，同時間投入籌備新專輯及6月19日舉辦的讚聲演唱會，不僅如此，她計畫許久的保養品「Je Dare」也將公開，雖然很期待，但也讓她大嘆吃不消，直呼：「一天24小時根本不夠用，簡直蠟燭四頭燒！」據了解，她拿出300萬與友人合資，兩人共投入500萬打造全新保養品牌，本月中將辦新品發布記者會。

李佳薇因賣力投入《全明星》，維持「錄1練5」的作息已逾3個月，節目初期她雖不被看好，但憑藉著努力不懈的精神苦練，成績漸入佳境備獲肯定，如今節目進入後半段錄製，李佳薇即將重回歌手身分，接下來預計發行睽違3年的新專輯，6月也將在華山Legacy舉辦演唱會，她笑說：「希望以後大家會記得我是會唱歌又努力運動的李佳薇。」

李佳薇從小品學兼優，化學系畢業的她去年開始研發保養品，並且創立品牌，斜槓跨界養品一切從零開始，她凡事親力親為，從保養品配方內料、瓶器外盒印刷到跑政府機關流程，每一樣都自己來的結果，就是讓她睡眠嚴重不足，但也意外練就一身「隨時隨處可入眠」的新技能。李佳薇日前在IG感性發文：「長久以來都是執行著公司安排的工作，沒想到這次，身分不一樣了，勇敢踏出這一步創立自己的品牌，真的很需要勇氣、心力、時間。」笑稱當然還需要投入不少資金，「每一步都是嘔心瀝血啊」。

(中時 )